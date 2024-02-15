2024-02-15 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى في شهرين، الخميس، مع تخفيض المتعاملين للتوقعات بخفض أكبر وأقرب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، بينما تترقب الأسواق سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة هذا العام. وبحلول الساعة 1158 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة […]

ظهرت المقالة الذهب قرب أدنى مستوياته في شهرين بانتظار تحديد مسار الفائدة أولاً على ايرث نيوز.