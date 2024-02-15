2024-02-15 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، توجه الوزارة لإنشاء مجمع عدلي في نينوى، فيما بحث مع وفد من مجلسها مناقشة إعادة افتتاح سجن بادوش وحل إشكالية عقارات الزهور. وذكر بيان للوزارة، أن “وزير العدل خالد شواني التقى في مكتبه رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود وأعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع عمل الدوائر […]

ظهرت المقالة العراق.. توجه نحو إنشاء مجمع عدلي في نينوى وهذه التفاصيل أولاً على ايرث نيوز.