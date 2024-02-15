2024-02-15 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 28663 منذ بدء الحرب. وقالت الوزارة في بيان لها: “ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28663 شهيدا و68395 إصابة منذ السابع من أكتوبر، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم”. ومن الجانب […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28663 منذ بدء الحرب أولاً على ايرث نيوز.