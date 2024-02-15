المندلاوي يثمن دور اللجان النيابية في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان

2024-02-15 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، دور اللجان النيابية في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي ثمن جهود اللجان النيابية التي تعمل على تفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال استمرار استضافة المسؤولين التنفيذيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وتشخيص السلبيات وتصحيحها، ويُخصّ بالذكر لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية واستضافتها المسؤولين في وزارة الكهرباء".