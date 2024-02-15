الحكيم يؤكد أهمية التكامل بين المحافظات والحكومة الاتحادية

2024-02-15 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، أهمية التكامل بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية.وذكر بيان لتيار الحكمة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم التقى محافظي ذي قار والنجف الأشرف، مرتضى الإبراهيمي ويوسف گناوي كلا على حدة، وبارك لهما صدور المرسوم الجمهوري بتنصيبها محافظين لذي قار والنجف الأشرف"، مبينا، "طبيعة المحافظتين والتحديات التي تواجههما، كما استمع لأولوياتهما في إدارة هاتين المحافظتين العزيزتين".وأكد الحكيم، "ضرورة تنويع الجهود وتوزيع الأدوار بين المركز والأقضية والنواحي"، مشيرا، إلى أن "المحافظتين متراميتا الأطراف وينتظر أهلهما الكثير من الحكومة المحلية في الفترة المقبلة".كما شدد الحكيم على "التكاملية مع مجلس المحافظة والوزارات في الحكومة الاتحادية والإفادة من خبرات الحكومات المحلية السابقة والمحافظين السابقين."وشدد الحكيم، على "ضرورة متابعة إنجاز المشاريع القريبة من الاتمام ودعم القطاع الصحي والتربوي والسياحي الديني والأثري، فضلا عن أهمية الإصلاح البيئي ومواجهة التلوث والتصحر وأهمية جلب المشاريع التي تحرك الاقتصاد وتوفر فرص العمل وتستقطب الاستثمار ورؤوس الأموال"، كما أوصى، "بضرورة التهدئة والانشغال بخدمة أبناء المحافظتين"، بحسب نص البيان.