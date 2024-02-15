تفاصيل لقاء السوداني مع نظيره الهولندي

2024-02-15 16:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، مباحثات ثنائية مع نظيره الهولندي مارك روته، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك في مستهل زيارة الأول الرسمية إلى هولندا التي وصلها صباح اليوم، بحضور وزيري الخارجية والزراعة.

وجاءت المباحثات بحسب بيان لمكتب السوداني تلقته "بغداد اليوم"، بعد "مأدبة غداء على شرف الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء، وعقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين تضمن البحث في المزيد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشهدت المباحثات بحسب البيان "الاتفاق على تشكيل مجلس تعاون ثنائي شامل بين العراق وهولندا، تتفرع منه لجان تختص بمختلف المجالات، أبرزها لجنة التعاون في مجال الزراعة وتطويرها، وتقنيات المياه والرّي، بما يلبي متطلبات العراق الذي يواجه شحة مائية، وبما يتفق وإجراءات الحكومة التي اتخذتها في هذا الصدد، وفي ضوء الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركات الهولندية في هذا الميدان".

وأعرب السوداني، خلال المباحثات، عن "تقديره للدور الهولندي المساند للعراق ضمن التحالف الدولي إبّان الحرب على تنظيم داعش،" مؤكداً "الانتقال إلى العلاقات الثنائية لاستدامة التعاون وجهود الاستقرار، كما جدد الموقف العراقي من انتفاء الحاجة لبقاء التحالف الدولي في العراق، في ظل تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأشار إلى "أهمية العمل الدولي من أجل وقف العدوان في غزّة، وضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحقه الآن، وعلى أرضه التاريخية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي "رغبة بلاده في ترسيخ الشراكة مع العراق، وتحوّل علاقات التعاون من الجانب الأمني إلى الجانب الاقتصادي وباقي المجالات التنموية، كما ثمّن ترحيب السوداني بالشركات الهولندية للعمل في العراق، وفتح أبواب الإسهام في تشييد البنى التحتية وخطط التنمية والمشاريع الستراتيجية الاقتصادية الكبرى".