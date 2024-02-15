لجنة استشارية توصي بإقالة كلينسمان من قيادة منتخب كوريا الجنوبية

2024-02-15 16:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت اللجنة الاستشارية لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، يوم الخميس، إلى إقالة مدرب المنتخب الأول، الألماني يورغن كلينسمان بعد الأداء الضعيف الذي قدمه في نهائيات بطولة كأس آسيا.

ووفقاً لوكالة "رويترز" فإن اللجنة التابعة للاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، ليس من صلاحياتها اتخاذ أي قرارات إدارية، بل يبقى استمرار المدرب في منصبه أو العكس بيد المجلس التنفيذي للاتحاد، بينما يستمر عقد كلينمسان مع الاتحاد الكوري حتى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز 23 في قائمة تصنيف المنتخبات التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكنه خسر 2-صفر أمام نظيره الأردني الذي يحتل المركز 87 عالميا في قبل نهائي كأس آسيا في قطر في وقت سابق من الشهر الجاري ما تسبب في ظهور مطالبات بإقالة كلينسمان (59 عاما) من جانب بعض المشجعين والسياسيين بعد فشل الفريق في سعيه للفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 64 عاما.

وتراجعت شعبية المدرب الألماني في كوريا الجنوبية خلال البطولة القارية، بينما انتقد كثيرون أسلوبه عندما كان يبتسم بينما لا تكون الأمور تسير في صالح فريقه.

وحضر كلينسمان اجتماعا للاتحاد الكوري عبر تقنية الفيديو، اليوم الخميس.

وقال هونغ بو-كوان المدير الفني في الاتحاد والذي حضر اجتماع اليوم للصحفيين "لأسباب مختلفة توصل الحاضرون لقرار مفاده أنه لا يمكن للمدرب كلينسمان الاستمرار في دوره كمدرب للمنتخب الوطني ويتعين استبداله".

وخارج الملعب تعرض كلينسمان لانتقادات بسبب كثرة سفره إلى لوس أنجلوس حيث يقيم حاليا رغم تعهده بقضاء كثير من الوقت في كوريا الجنوبية، بينما اعتبر البعض كثرة سفر المدرب إلى الولايات المتحدة بأنه قلة احترام لوظيفته في الدولة الآسيوية.

وسبق لكلينسمان الذي توج بكأس العالم في 1990 كلاعب، تدريب منتخبي ألمانيا والولايات المتحدة ونادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وتولى كلينسمان تدريب منتخب كوريا الجنوبية العام الماضي خلفا لباولو بينتو بعد الهزيمة أمام البرازيل في دور 16 بكأس العالم 2022 في قطر.

وبعد توليه المهمة فشل فريقه في الفوز في أول خمس مباريات تحت قيادته عندما خسر أمام أوروغواي وبيرو قبل التعادل مع كولومبيا والسلفادور وويلز، لكن أداء الفريق تحسن قبل كأس آسيا ونجح في تحقيق ستة انتصارات متتالية وفي كأس آسيا الأخيرة تقدم الفريق خطوة عن النسخة السابقة في 2019 التي خرج خلالها من دور الثمانية.