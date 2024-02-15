الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الأمطار.. وانذار للمناطق الحدودية الشرقية

2024-02-15 16:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، موعد توقف موجة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية، إن "البلاد تعرضت لحالة مطرية في اليومين الأخيرين نتيجة اندماج المنخفضين، الأول قادم من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر ما ادى إلى تساقط أمطار في عموم البلاد خفيفة في بعض المناطق ومتوسطة وشديدة في مناطق أخرى".

وبين، أن "موجة الأمطار الحالية ستنتهي يوم السبت المقبل لكنها ستعاود الهطول نهاية شهر شباط الجاري".

وبشأن السيول في بعض المناطق أشار الجابري، إلى أن "الهيئة أشرت في تقريرها الصادر قبل أيام بأن هناك فرصة لتشكل السيول خاصة الشريط الحدودي الشرقي من البلاد المحاذية إلى الجارة إيران بسبب انخفاض تلك المناطق".