وزير التجارة: ترحيب ورغبة دولية بزيادة الاستثمارات في العراق

2024-02-15 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الخميس، عن ترحيب واسع ورغبة دولية بزيادة الاستثمارات داخل العراق، فيما أكد عقد اجتماعات مع 3 دول بهذا الخصوص.وقال الغريري خلال مشاركته في الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت في الجامعة العربية في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق اليوم يسعى ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتحسين بيئة الاستثمارات ويسعى لاستقبال شركات القطاع الخاص بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي في العراق والإعلان عن توفر فرص استثمارية كبيرة".وأضاف، أن "هنالك العديد من المشاريع المهمة في العراق بينها طريق التنمية وخط السكك الحديد بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف"، مشيرا إلى "ضرورة تشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص داخل العراق".وأضاف، أن "العراق يسعى إلى زيادة المشاريع الاستثمارية مع الدول العربية"، مبينا، أن "هناك مبادرات كبيرة من قبل الدول العربية وكان هناك ترحيب كبير من قبلها لزيادة الاستثمارات في العراق وتنفيذ العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الاقتصادية الكثيرة وهناك العديد من البروتوكولات نفذت مع دول الإمارات وقطر ومصر وتشكيل لجان تضم وفود من رجال الأعمال والقطاع الخاص داخل العراق ولاحظنا التغير الملموس في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة الاقتصادية العامة للدولة العراقية".وأشار، إلى أن " الاجتماع خرج بالعديد من القرارات التي تمت المصادقة عليها منها تعزيز التجارة البينية وتحرير تجارة السلع والترحيب بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية".وأكد، أن "هذا ما يطمح له العراق، فخطواته بدأت تصل رسائلها إلى جميع الدول وسيشهد الاقتصاد العراق تعافيا كبير خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة بين العراق والدول العربية".ولفت، إلى أن "هناك مبادرات سريعة في استثمار البنى التحتية مع الجانب المصري والقطري والإماراتي من خلال العديد من الاتفاقيات التي تمت خلال الفترة السابقة".