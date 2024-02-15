2024-02-15 17:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أبلغ الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ناديه الفرنسي، بالرحيل عن حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري.

وقال خبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الخميس (15 شباط 2024)، "مبابي أبلغ رئيس النادي، ناصر الخليفي، برحيله مجانا بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "لم يتم الاتفاق على بنود الرحيل بشكل كامل، لكنه سيرحل في الصيف المقبل".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو/حزيران المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وحاول باريس، على مدار الأشهر الماضية، إقناع مبابي بالتجديد مقابل امتيازات مالية ضخمة، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.





المصدر: كوورة