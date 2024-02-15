2024-02-15 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على قصف القوات الأوكرانية لمدينة بيلغورود أن النازيين في كييف، بعد أن فشلوا في ساحة المعركة، يصبون جام غضبهم على المواطنين الروس المدنيين. الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي على بيلغورود يؤكد الدور الإجرامي لـ زاخاروفا: سندعوا لانعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث القصف الأوكراني لبيلغورود وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها […]

ظهرت المقالة الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي على بيلغورود يؤكد الدور الإجرامي لـ “الغرب الجماعي” أولاً على ايرث نيوز.