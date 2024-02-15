2024-02-15 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن نتائج مفاوضات اسطنبول حول الأزمة الأوكرانية بأنه صادق. وقال أردوغان على متن الطائرة أثناء عودته من مصر: “سأقول بصراحة إن هناك صدقاً في تصريحات السيد بوتين. وأثناء اللقاءات في إطار مفاوضات اسطنبول اتخذنا خطوات شتى صادقة. وأجرى الوزراء لقاءات مع الجانب الروسي. وعملنا […]

ظهرت المقالة أردوغان: تصريح بوتين بشأن نتائج مفاوضات اسطنبول حول أوكرانيا صادق أولاً على ايرث نيوز.