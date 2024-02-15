2024-02-15 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

زار محافظ ذي قار الجديد مرتضى الإبراهيمي برفقة نائبيه، اليوم الخميس، الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وبحث معه خططه للنهوض بالمحافظة، فيما وعد الإبراهيمي، بأن تكون توجيهات وملاحظات الخزعلي أساساً في الخطط والبرامج التي سيقدّمها مجلس المحافظة. وتاليا نص البيان الصادر عن مكتب الخزعلي”: استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ […]

ظهرت المقالة محافظ ذي قار الجديد: توجيهات الخزعلي ستكون أساسا في خططنا أولاً على ايرث نيوز.