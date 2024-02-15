2024-02-15 17:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الخميس، عن ترحيب واسع ورغبة دولية بزيادة الاستثمارات داخل العراق، فيما أكد عقد اجتماعات مع 3 دول بهذا الخصوص. وقال الغريري خلال مشاركته في الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت في الجامعة العربية في كلمة له إن “العراق اليوم يسعى ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني […]

ظهرت المقالة رغبة دولية بالاستثمار في العراق وثلاث دول تعقد اجتماعات بهذا الخصوص أولاً على ايرث نيوز.