خطة لمواجهة الحوادث في العراق.. اسعاف واطفاء وشرطة سينتظرونك عند كل 50 كم بالطرق السريعة- عاجل

2024-02-15 17:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، عن وضع خطة لتقليل الحوادث على الطرق الخارجية بعد زيادة نسبة الحوادث خلال الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي، لـ"بغداد اليوم"، انه "من خلال الدراسات العلمية والعملية، هناك أسباب كثيرة لحوادث السير على الطرق الخارجية والتي تخلف خسائر بشرية، وتم وضع معالجة لهذه الحوادث عبر عدة طرق".

وبين القيسي انه "من ضمن تلك الطرق انشاء قواطع مرورية لكل (50كم) نقاط ومراكز مرورية تكون مشتركة ما بين شرطة النجدة وشرطة المرور وسيارة للدفاع المدني والتنسيق مع وزارة الصحة لوضع سيارة اسعاف لإنقاذ المصابين من جراء الحوادث".

وأضاف انه "ستكون هذه النقاط المرورية من البصرة الى الانبار ومن البصرة الى الموصل ومن البصرة الى المناطق الشمالية للحد والتقليل من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية".

وبلغ عدد الحوادث المرورية في عام 2023 قرابة 7 الاف حادث مروري بحسبما اعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، وهو اقل من معدل الحوادث في عام 2022 والذي بلغ اكثر من 11 الف حادث مروري.