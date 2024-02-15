محافظ أربيل: الأمطار الغزيرة تبعث التفاؤل وتجاوزنا خطر الجفاف

2024-02-15 17:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ذكر محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عديدة في المدينة "تبعث على التفاؤل لتجاوز خطر الجفاف".

وبين خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وتابعته "بغداد اليوم"، نسب هطول الأمطار في أربيل، قائلاً "حتى اليوم الخميس، هطلت 372 ملم من الأمطار في محافظة أربيل، لذلك يمكننا القول إننا تجاوزنا الجفاف، فقد تجاوزنا هذا العام خطر الجفاف البيئي وما بقي هو الجفاف الهيدرولوجي الذي يقاس بنهاية موسم الأمطار (يحدث عندما يكون الاحتياط المائي المتوفر في الطبقات المائية والبحيرات والسدود أقل من المعدل الإحصائي)، لكن الأوضاع جيدة للغاية وتبعث على التفاؤل ويمكننا القول إننا تجاوزنا الجفاف ومن ضمنه الجفاف المجتمعي الذي يتسبب بهجرة الرعاة والبدو وإخلاء القرى، ففي هذا العام، الأمر لم يبلغ هذا الحد في محافظة أربيل ولم يكن للجفاف أي تأثيرات من هذا القبيل".

ولفت الى انه "خلال العامين الماضيين، صادق رئيس وزراء الإقليم على تخصيص (40 مليار دينار) بهذا الغرض، وتم التمكن من تنفيذ عدد كبير من المشاريع" مضيفا انه "خلال هذا العام، تمت الموافقة أيضاً على إنفاق 18 ملياراً و500 مليون دينار، لتنفيذ مجموعة أخرى من المشاريع".

وأشار خوشناو الى انه "وفي محافظة أربيل، يوجد حالياً 24 بركة قيد الإنشاء، منها أربع برك أنجزت أعمالها بالكامل و13 بركةً تمت الموافقة عليها، إضافة إلى بناء السدود (كومسبان، بستوره، جمركة وآقوبان)".

وأوضح، أن "معدل الإنجاز في سد كومسبان تجاوز الـ65% ويحتوي على 2.5 مليون متر مكعب من المياه، فيما وصل سد بستوره إلى أكثر من 55% ويضم حوالي مليون متر مكعب من المياه، أما سد جمركة وآقوبان فقد أكملت أعمالهما بالكامل، حيث امتلأ سد جمركة تماماً بخزين مائي فائض يبلغ 1.2 مليون متر مكعب من المياه، كما يحتفظ سد آقوبان بـ2.5 مليون متر مكعب من المياه".

وقال محافظ أربيل أنه تم "تنظيف أكثر من 300 كيلومتر من قنوات مياه الأمطار الطبيعية، وتوسيع وإنشاء عبّارات صندوقية (بوكس كلفر) وجسور في 14 موقعاً آخر كانت قد تسببت بحدوث فيضانات في الماضي، إلى جانب بناء المجاري الصندوقية وتنظيف جميع آبار المياه ومطابق شبكات الصرف الصحي (منهول) والمجاري وتصاريف المياه والتي ساهمت في تقليل مخاطر الفيضانات".

وأشار إلى أنه "بحسب المسوحات العلمية، فأن أربيل تحتاج إلى 400 ملم من الأمطار للتغلب على الجفاف، ومحافظتنا شهدت حتى الآن تساقط 372 ملم من الأمطار، فيما ارتفعت النسبة إلى 600 ملم في المناطق الجبلية، لذلك يمكننا القول إنه لن يكون هناك جفاف هذا العام، حيث أن موسم الأمطار سيستمر حتى شهر أيار".



