الشيخ الخزعلي ومحافظ ذي قار يبحثان الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة

2024-02-15 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ومحافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الخميس، الواقع الخدمي والعمراني وأهمية تضافر جهود الجميع لخدمة المحافظة.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي والوفد المرافق له الذي ضمَّ نائبي المحافظ".وشدّد الشيخ الخزعلي- بحسب البيان- على أهمية تطبيق اللامركزية في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة، مع ضرورة تناغمها مع خطط وبرامج الحكومة الاتحادية.وأكد، أن "الحكومة المحلية في المحافظة بذراعها التنفيذي و مجلسها التشريعي والرقابي هي الأعلم باحتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية والمشاريع التي يجب أن يتعاون الجميع لتحقيقها والارتقاء بها"، مشدّداً على أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، الذي تضطلع به الحكومة المحلية وأجهزتها ودوائرها المختلفة.وأضاف الشيخ الخزعلي، أن "محافظة ذي قار وأهلها يستحقون الرعاية والاهتمام من خلال توفير المشاريع والخدمات التنموية والاجتماعية، وكذلك العمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع، وضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق هذه الأهداف وإبعاد ملف الخدمات عن المزايدات السياسية".وتابع البيان، أن "محافظ ذي قار عبر عن شكره وتقديره لمواقف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ودوره الوطني الكبير واهتمامه الدائم بأهمية خدمة المواطنين"، مؤكداً، أن "توجيهاته وملاحظاته ستكون أساساً في الخطط والبرامج التي سيقدمها مجلس المحافظة".