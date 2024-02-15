وزير الصحة: مستشفى النجف الأشرف الجديد سيقدم خدمات طبية بمعايير عالمية

2024-02-15 17:36:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، أن مشروع مستشفى النجف الأشرف الجديد سوف يعمل بضوابط خاصة تحددها مجموعة ساندونادو الإيطالية الطبية، مشيرا إلى أنه سيوفر خدمات طبية بمعايير عالمية.وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): " المستشفى سيعمل وفقاً لعقد بين وزارة الصحة والمجموعة لإدارة هذه المستشفى وعقدنا اﻻجتماع الأول لمجلس الإدارة وهذا المجلس سيكون مسؤولا عن إدارة هذه المستشفى بكامل تفاصيلها".وأضاف، أن "المجلس يضم أعضاء من دائرة صحة النجف وأعضاء من الشركة و ممثلا عن المكتب اﻻستشاري كذلك مدير المستتشفى و بعض الرؤساء والوزارة ستعمل على إنجاح هذا المشروع".وأكد، أن "هذا المستشفى سوف يعمل بضوابط خاصة تحددها الشركة و لا يعمل بالضوابط المقرة فقط من وزارة الصحة وعلى الجميع اﻻلتزام بالضوابط كافة بما في ذلك الكوادر الصحية"، مبينا، أن "العقد مع المجموعة الإيطالية هو عقد إدارة و تشغيل و صيانة و الشركة سوف تضع ضوابط عمل بمعايير عالمية أشبه بما موجود في إيطاليا وتنظيم عمل الكوادر سواء كانت الإدارية أو الهندسية أو الطبية أو الصحية أو التمريضية وفق معايير معتمدة عالميا".وتابع، "نأمل من خلال هذا المشروع تطوير الإدارة الطبية إلى معايير عالمية و تحويل هذه المؤسسات التي أنفقت الدولة على إنشائها مئات الملايين من الدوﻻرات إلى مؤسسات صحية تعمل بأنظمة مقبولة عالميا وهذا هو هدفنا الأول والهدف الثاني أيضا هو المجال التدريبي في هذا المستشفى إذ سيضم مركزا تدريبيا سواء للأطباء و الممرضين و غيرهم و نطمح بعد انتهاء العقد أن تكون لدينا إدارات مقتدرة تتبع ادارة مؤسساتنا الصحية وفق المعايير العالمية".وبين، أن " العقد لمدة سنتين و قابل للتجديد علما أن أجور الخدمات الصحية بوجود المجموعة الإيطالية لن تختلف وستبقى على حالها سواء في الجناح العام أو الخاص إلا في حالة واحدة، إذ إنه سيتم بعد الدوام الرسمي السماح للأطباء الأجانب بفتح عيادة استشارية للراغبين بمراجعتهم من المواطنين أما باقي الخدمات كالدخول والطوارئ والأدوية سيبقى فيها الوضع على حاله".وأكمل، أن " الأجور المدفوعة للشركة بموجب العقد ستتكفل بها وزارة الصحة و ﻻ يتحملها المواطن علما أن المجموعة من الشركات المعروفة و لديها تجارب كثيرة وستدير ستة مستشفيات في النجف الأشرف و كربلاء المقدسة والحلة و ذي قار وميسان والبصرة كما سنضيف مستشفى في بغداد وهو مستشفى الشعب سعة 650 سريرا".