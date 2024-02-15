وزير الموارد يعلن إعادة المياه إلى هور الحويزة

2024-02-15 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الخميس، إعادة المياه إلى هور الحويزة، فيما كشف عن خطط للحفاظ على الحد الأدنى لديمومة المياه في المناطق العميقة بالأهوار.وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة استطاعت إعادة مياه الأهوار وبشكل خاص إلى هور الحويزة الذي تعرض إلى جفاف حاد العام الماضي"، مؤكداً، أن "كميات المياه تدخل إلى الأهوار بشكل جيد".وأضاف، أن "هناك خططاً للحفاظ على الحد الأدنى لديمومة المياه في المناطق العميقة بالأهوار"، منبهاً، إلى أن "وزارته قامت بأعمال كبيرة جداً حالياً في مناطق الأهوار، حيث تم فتح أنهر عديدة لإيصالها إلى البرك المائية العميقة سواء في الأهوار الوسطى أو في هور الحويزة والحمار".وأشار، إلى أن "الهدف من تلك الأعمال هو استدامة المياه في أهوار جنوب العراق، وضمان بقائها بشكل جيد والحفاظ على السكان الذين يعيشون في هذه المجتمعات".وأكد، أن "هناك جدية في تعميق مجرى الأنهر وإيصال المياه إلى البرك العميقة لتأمين الحياة لسكان الأهوار، وخاصة مربي الجاموس"، مؤكداً "تحقيق نتائج إيجابية".