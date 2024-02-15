2024-02-15 17:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، مساء اليوم الخميس، المواطنين إلى عدم استخدام الشوارع الرئيسية إلا للحالات الطارئة، وذلك لتجنب الحوادث بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظة.

وقال أبو بكر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "حرصاً على عدم التسبب بأي حوادث ومشكلات غير مرغوب فيها لفرق المرور والطوارئ، ندعو المولطنين إلى عدم استخدام الشوارع الرئيسية داخل وخارج المدينة إلا للضرورة".

إلى ذلك، أوضح مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، أن موجة الأمطار التي هطلت في المحافظة منذ يوم أمس والتي تجاوزت 25 ملم لغاية الآن، تسببت في غرق بعض الشوارع لبعض الأحياء السكنية في منطقة طاسلوجه، ما دفع بفرق بلدية السليمانية بالتوجه فوراً لتلك الشوارع لحل الإشكالات الحاصلة.

هذا وأكدت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية صباح اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حادث أو غرق خلال موجة الأمطار التي اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية.