اعتقال ثلاثة متهمين بجريمة قتل بعد 10 أشهر من ارتكابهم الجريمة

2024-02-15 17:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية اليوم الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين على خلفية مقتل شاب في قضاء سيد صادق.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد مقتل شاب في ناحية سيد صادق بتاريخ 2 نيسان 2023 في تمام الساعة 11:00 مساء، باشرت شرطة السليمانية تحقيقات للعثور على المتهمين واعتقالهم الذين لاذوا بالفرار إلى مكان مجهول".

وأضاف البيان؛ أن "قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف بحق المتهمين بموجب المادة 406 من قانون العقوبات، فيما واصلت الشرطة تحقيقاتها للبحث عن المتهمين واعتقالهم".

وبينت الشرطة أن قواتها "ألقت القبض على المتهمين قد اعترفوا بجرائمهم وتم اعتقالهم بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت الشرطة للمواطنين أنه "سيتم القبض على أي شخص يرتكب جريمة وتقديمه للعدالة".