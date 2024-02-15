بلقاء في هولندا.. شركة شل تشرح للسوداني سبب انسحابها من مشروع النبراس

2024-02-15 17:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ممثلي 3 شركات هولندية في الطاقة وقطاع النقل، خلال زيارته الرسمية الى هولندا، فيما كشفت شركة شل سبب انسحابها من مشروع النبراس.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الخميس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شِل المختصة في مجال الطاقة جون كروكر، والمدير التنفيذي لشركة ماموت المختصة بقطاع النقل باول كيلدر، ومدير العلاقات الحكومية في شركة سيبولت المختصة بالطاقة مارنكس كوتس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها إلى هولندا".





وأكد السوداني خلال اللقاء، "حرص العراق على تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية التي تمتلك خبرة مهمة في مجال الطاقة بجميع أنواعها، ولاسيما قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشاريع الغاز المصاحب"، مشيراً إلى "توفر العديد من الفرص الاستثمارية أمام هذه الشركات، إلى جانب مشاريعها الحالية التي تديرها في العراق".





من جانبه، أكد ممثل شركة شِل كروكر، أن "الشركة تركز استثماراتها ومشاريعها حالياً، في كل أماكن تواجدها، على قطاعات الغاز واستثماره وتقنيات تطويره"، موضحاً أن "تغييراً طرأ على خطط الشركة في ما يتعلق بمشاريع البتروكيماويات في كل العالم، كان السبب في الانسحاب من مشروع النبراس في العراق"، مؤكداً في الوقت ذاته "الحرص الشديد على استمرار عمل الشركة في العراق، الذي بدأ قبل 10 سنوات، والرغبة الجادة بتوسيعه في قطاع استثمار الغاز، الذي يشكل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة".





من جانبهم، عبر السيدان كيلدر وكوتس، عن شكرهما لما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات للشركات الأجنبية، مؤكدين أن الحرص على التواصل المباشر مع ممثلي الشركات يؤكد توجه العراق نحو الشراكة الجادة والمنتجة مع القطاع الخاص.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

15-شباط-2024