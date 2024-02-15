زهير النوباني: السينما العراقية تنهل من عطاء أجيال متعاقبة

2024-02-15 18:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد الفنان الأردني زهير النوباني، أن السينما العراقية تنهل من عطاء أجيال متعاقبة.وقال النوباني في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفن العراقي في نهضة جديدة، باتت ملامحها راسخة الجذور، تنهل من عطاء أجيال تعاقبت في الإبداع، متتالية منذ بدايات الفن العراقي الممتدة إلى مطلع القرن العشرين".وأضاف، أن "مهرجان بغداد السينمائي الذي عقد مؤخراً يعد تأكيداً يرسخ قيم الفن ويسهم بإطلاق المواهب وتحقيق تطلعات الأجيال المتعاقبة التي تؤسس عمودياً في تاريخ الفن".وتابع النوباني، أن "هذه المهرجانات المتنوعة والمتجددة تعطي هوية واضحة وراسخة للفن"، لافتاً، إلى أن "الأفلام القصيرة لها خصوصية فنية كبيرة ومهمة؛ لأنها تحتاج تكتيكاً وحرفيةً عاليةً في صناعة السينما".