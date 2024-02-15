القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد

2024-02-15 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد/ الكرخ اليوم الخميس (15 شباط 2024) عن إلقاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا ارهابية.

وذكر بيان للوكالة تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الكرخ شرعت عملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية تمكنت من خلالها مفارزنا من إلقاء القبض على ست مطلوبين على ذمة قضايا وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف انه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة انتمائهم الى عصابات داعش الارهابية وانهم كانوا يتقاضون مبالغ بخسة لقاء انتمائهم الى تلك العصابات الارهابية".

ولفت البيان الى "تدوين اقوال المتهمين واحيلوا الى القضاء استعدادا لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".