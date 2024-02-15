فوز "تاريخي" لكربلاء على الزوراء في الدوري العراقي

2024-02-15 18:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق كربلاء فوزاً هو الأول في تاريخ مباريات مع نادي الزوراء، مساء اليوم الخميس، في منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدلي في الساعة السابعة مساءً، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف كربلاء من ركلة جزاء في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب سجاد رعد.

ويعد الفوز تاريخي لكربلاء وهو الأول له الذي يحققه منذ 32 عاماً على فريق نادي الزوراء بقيادة النجم الزورائي السابق المدرب حسام فوزي.