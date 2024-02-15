2024-02-15 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين في بيان مساء اليوم الخميس، عن استهداف سفينة “LYCAVITOS” البريطانية في خليج عدن. وقالت جماعة “أنصار الله” في بيان إنه “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا الصامدين في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية (LYCAVITOS) أثناء إبحارها في خليجِ عدن، وكانت عملية […]

ظهرت المقالة الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن أولاً على ايرث نيوز.