2024-02-15 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

قالت صحيفة “جورزاليم بوست” نقلا عن وسائل إعلام إيرانية إن انفجارا كبيرا وقع بالقرب من مدينة شهريار الإيرانية القريبة من العاصمة طهران، مساء الخميس. هذا وأفادت وكالة “تسنيم” بحدوث حريق في شركة كيماويات في شهريار، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء متواجدة في مكان الحادث. آتش‌سوزی شرکت تولیدکنندۀ حلال‌های شیمیایی در جادۀ #شهریار یک شرکت تولیدکننده […]

ظهرت المقالة بالفيديو.. “انفجار كبير” بالقرب من مدينة شهريار الإيرانية أولاً على ايرث نيوز.