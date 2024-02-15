2024-02-15 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت شركة أدوية سامراء، اليوم الخميس، عن تحقيق أعلى نسبة في إنتاج الحبوب بلغت ٥٨ مليون حبة.وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “حققت أعلى نسبة إنتاج من مستحضرات الحبوب خلال شهر كانون الثاني بلغت أكثر من( ٥٨) مليون حبة”.وقال مدير عام الشركة المهندس الكيمياوي محمد عبد القادر النعيمي، أن “ملاكاتنا العاملة في […]

ظهرت المقالة بلغت ٥٨ مليون حبة.. شركة أدوية سامراء تحقق أعلى نسبة في إنتاج الحبوب خلال الشهر الماضي أولاً على ايرث نيوز.