2024-02-15 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، التزام العراق بتعويض الزيادات في الإنتاج انسجاماً مع قرارات واتفاقات مجموعة أوبك بلس.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للدول المنتجة في منظمة أوبك ومن المتحالفين من خارجها، الذي عقد بتاريخ 30 تشرين الثاني - نوفمبر 2023 اتفقت جمهورية العراق وبعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة من خارجها على التزامات تطوعية جديدة اعتباراً من شهر كانون الثاني - يناير 2024؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية".وأضاف البيان، أنه "انسجاما مع مواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الأعضاء في أوبك بلس فإن الوزارة تؤكد الالتزام بتعويض الزيادات في الإنتاج التي وردت في تقارير المصادر الثانوية لشهر يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد مراجعتها مع المصادر الثانوية".وأشار البيان، إلى أن "الوزارة تؤكد التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس، الذي عقد في الرابع من يونيو 2023 وتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارجها في شهر نيسان- ابريل 2023، وكذلك التعديلات اللاحقة التي أعلن عنها في شهر تشرين الثاني - نوفمبر 2023، بخصوص شهري شباط - فبراير وآذار - مارس 2024".