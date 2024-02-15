رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن

2024-02-15 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ألمانيا، مساء اليوم الخميس، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2024 بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا".