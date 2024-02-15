2024-02-15 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مساء اليوم الخميس (15 فبراير 2024)، هولندا التي وصلها صباح اليوم، متوجها الى المانيا.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2024 بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا".

والتقى السوداني خلال زيارته الى هولندا رئيس الوزراء الهولندي وعددا من رجال الاعمال وممثلي الشركات الهولندية المختصة بالطاقة والنقل.