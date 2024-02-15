كهرباء ديالى: نصب 40 محولة لفك الاختناقات وتخفيف الأحمال

2024-02-15 19:42:01 - المصدر: واع

ديالى- واع- ثائر هاديأعلن فرع توزيع كهرباء ديالى، اليوم الخميس، نصب 40 محولة كهربائية، في المحافظة خلال الشهر الماضي؛ لفك الاختناقات وتخفيف الأحمال.وقال مدير الفرع مقداد علي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بهدف زيادة ساعات التجهيز وتخفيف الأحمال على المنظومة الكهربائية، يقوم فريق الجهد الخدمي في توزيع كهرباء ديالى بنصب المحولات وبسعات مختلفة".وأضاف علي، أنه "بلغ عدد ما تم نصبه خلال الشهر الماضي 40 محولة، إذ تم نصب 5 محولات في قضاء الخالص و10 محولات في قضاء بعقوبة، والبقية موزعة في أقضية ونواحي بني سعد والمقدادية وخانقين وبلدروز".وأشار إلى "وجود عمل مستمر لتعويض المحولات المعطوبة خلال 24 ساعة من عطلها حسب توجيهات وزير الكهرباءوإدخالها إلى الخدمة لتأمين استمرارية وإيصال الطاقة الكهربائية للمواطنين".