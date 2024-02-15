تعليق الرحلات الجوية بين بغداد والسليمانية

2024-02-15 19:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، مساء الخميس، تعليق الرحلات الجوية بين مطاري بغداد والسليمانية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان للخطوط الجوية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن إحدى طائراتها "لم تتمكن من الهبوط في مطار السليمانية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وعادت إلى بغداد، والآن أوقفت رحلاتها مؤقتا إلى السليمانية".

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، فإن موجة الأمطار التي هطلت في المحافظة منذ يوم أمس والتي تجاوزت 25 ملم لغاية الآن، تسببت في غرق بعض الشوارع لبعض الأحياء السكنية في منطقة طاسلوجه، ما دفع بفرق بلدية السليمانية بالتوجه فوراً لتلك الشوارع لحل الإشكالات الحاصلة.

وأكدت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية، صباح اليوم، عدم تسجيل أي حادث أو غرق خلال موجة الأمطار التي اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية.