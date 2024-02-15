التربية تقدم شكوى بحق المعتدين على مديري أحد المراكز الامتحانية

2024-02-15 19:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الخميس (15 شباط 2024) عن تقديمها شكوى بحق المعتدين على مديري أحد المراكز الامتحانية.

وقالت التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وجه مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي بالوقوف على أوليات حادث الاعتداء الذي حصل على مديري أحد المراكز الامتحانية وإطلاعه على مجريات القضية اولا بأول".

واستنكر وزير التربية بحسب البيان "الاعتداء غير الاخلاقي الحاصل على الملاكات التربوية "مطالبا "بإتخاذ اقصى العقوبات لكل من يحاول المساس من كرامة التربوي العراقي".

فيما ذكر المكتب الإعلامي في الوزارة ان الكلابي "تقدم بشكوى رسمية الى الجهات الأمنية المختصة لإتخاذ ما يلزم بحق المعتدين" مؤكداً "سعي الوزارة الى اصدار قرارات رادعة ضد كل من تسول له نفسه الاساءة الى العملية التربوية".