2024-02-15 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن فرع توزيع كهرباء ديالى، اليوم الخميس، نصب 40 محولة كهربائية، في المحافظة خلال الشهر الماضي؛ لفك الاختناقات وتخفيف الأحمال. وقال مدير الفرع مقداد علي إنه “بهدف زيادة ساعات التجهيز وتخفيف الأحمال على المنظومة الكهربائية، يقوم فريق الجهد الخدمي في توزيع كهرباء ديالى بنصب المحولات وبسعات مختلفة”. وأضاف علي، أنه “بلغ عدد ما تم نصبه […]

ظهرت المقالة لفك الاختناقات وتخفيف الحمل.. 40 محولة كهربائية تُنصب في ديالى أولاً على ايرث نيوز.