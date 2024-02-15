مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جرمان

2024-02-15 20:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أبلغ النجم كيليان مبابي، ناديه باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، نيته الرحيل في نهاية الموسم، حسب ما كشف مصدر مقرب من النادي لوكالة فرنس برس.









وكان مبابي (25 عاما)، الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2017، قادما من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي بارنس.

وكشف المصدر نفسه: "لا يزال يتعيّن الاتفاق على شروط الرحيل بشكل كامل"، وسيعلن النادي ومبابي عن الأمر بشكل رسمي "عند الانتهاء من كل شيء في الأشهر المقبلة".

ورفض النادي الباريسي التعليق في اتصال مع وكالة فرانس برس.