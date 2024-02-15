الصقور يحلقون في الصدارة وكبوة للنوارس والأنيق يصالح جماهيره

2024-02-15 20:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عزز فريق القوة الجوية صدارته لدوري نجوم العراق مع خسارة مفاجئة للزوراء في إنطلاق منافسات الجولة 14 من الدوري اليوم الخميس (15 شباط 2024).

وتفوق الصقور برباعية نظيفة على نظيره نفط ميسان.

وتقدم الجوية سريعا بعد مرور 5 دقائق من عمر اللقاء عن طريق لاعبه أيمن حسين ثم أضاف زميله حسين جبار الهدف الثاني بالدقيقة 15 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وأضاف لاعب القوة الجوية علي جاسم هدفين في الدقيقتين 80 و 85 لينهي اللقاء بفوز فريقه برباعية نظيفة.

وعزز القوة الجوية بهذا الفوز صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن الشرطة أقرب ملاحقيه المتبقي له مباراة الجولة 14 فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 19 في المركز السابع.

نفط البصرة ودهوك

وعرقل فريق نفط البصرة تقدم دهوك بالفوز عليه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي استضافها ملعب الميناء.

وكانت البداية بهدف بالنيران الصديقة سجله لاعب دهوك نورو سليمان في مرماه بالدقيقة 61، قبل أن يحرز محمد صلاح الهدف الثاني بالدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد نفط البصرة للنقطة 16 في المركز 11 في حين توقف رصيد دهوك عند 21 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن الزوراء المتبقي له مباراة الجولة 14.

نوروز والطلبة

وعلى ملعب السليمانية حول الطلبة تأخره بهدف أمام نوروز للفوز بثنائية.

نوروز قص شريط التسجيل سريعا بعد مرور 8 دقائق من اللقاء عن طريق لاعبه محمد سامي لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وعادل الطلبة النتيجة خلال الشوط الثاني بهدف لاعبه محمد بن طرشة بالدقيقة 68 ثم أضاف زميله زيد إسماعيل الهدف الثاني بالدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد فريق الطلبة للنقطة 20 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن نوروز في المركز السادس.

"صدمة النوارس"

خسر الزوراء 0-1 أمام كربلاء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

وسجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها لاعب كربلاء سجاد رعد في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد الزوراء بعد الهزيمة عند النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نجوم العراق بفارق 5 نقاط عن الشرطة صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، ابتعد فريق كربلاء عن المراكز المتأخرة؛ إذ صعد للنقطة 13 في المركز 15.



