فريق Teal HR يعرض حلول تحفيز موظفيه وحثهم على المشاركة بمؤتمر HR Tech MENA Summit، الذي ستتم إقامته في دبي

2024-02-15 21:00:31 - المصدر: فريق Teal HR

سيلتقي قادة قطاع الموارد البشرية في الشرق الأوسط بمؤتمر HR Tech MENA Summit الذي ستتم إقامته في دبي. حيث سيعرض فريق Teal HR حلول تحفيز موظفيه وحثهم على المشاركة في المؤتمر.

دبي- Teal HR، والتي هي منصة لتحفيز الموظفين وحثهم على المشاركة، ستكون حاضرة في مؤتمر HR Tech MENA Summit المُقام في دبي لقادة قطاع تكنولوجيا المعلومات، في الفترة من 20 إلى 21 فبراير. وبينما سيغطي المؤتمر أحدث الموضوعات في قطاع الموارد البشرية، سيقدم فريق Teal HR أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات المصممة لدعم عمليات تحفيز الموظفين وحثهم على المشاركة وآلية العمل على تعزيزها.

الحل عبارة عن أداة "ستة في واحد" مرنة وقابلة للتخصيص، والتي تجمع بين الوظائف الأساسية لأي مدير موارد بشرية مثل تعريف الموظفين ببعضهم البعض، وترسيخ السلوكيات الأساسية، ووضع آليات استبدال العملات الافتراضية بمكافآت، وتحديد عمليات التواصل الداخلي. كما تسهل إجراء استبيانات الموظفين والتقييمات والاجتماعات الشخصية.

تحسينات كبيرة في المقاييس الرئيسية

تعد منصة Teal HR مناسبة جدًا للشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 50 موظفًا إلى ما يزيد على 10 آلاف موظف. حيث توفر عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال إجراء تحسينات كبيرة على مقاييس الأعمال الرئيسية، وتحقق زيادة تصل إلى 10% لكلٍ من ولاء العملاء والمبيعات. كما تساعد في تحسين إنتاجية الموظفين بنسبة 14%، وزيادة صافي الأرباح بنسبة 25%.

يساعد حل تكنولوجيا المعلومات الخاص بمنصة Teal HR، والذي يوفر وظائف التحليلات التفصيلية وإعداد التقارير، في الحصول على معلومات الخصائص السكانية للموظفين والتدفقات وعوامل الجذب، ويتم اعتماده واستخدامه بواسطة الموظفين، ومجالس التصنيف والقيادة، والاستعانة به في تحديد إطار إصدار العملات الداخلية وتداولها واستخدامها، بالإضافة إلى إعداد التقارير المالية.

شهادة مجانية للشركات التي تحرص على مشاركة موظفيها

سيتم عقد مؤتمر، HR Tech MENA Summit لعام 2024، والذي سيكون بمثابة الفعالية العاشرة لقادة قطاع الموارد البشرية بالشرق الأوسط، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيقدم أكثر من 40 موردًا حلولهم لجمهور واسع، وسيقدم أكثر من 70 متحدثًا عروضًا تقديمية حول موضوعات هامة مثل رفاهية الموظفين وتطويرهم، واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (ML ) في إدارة شؤون الموظفين، وبناء موارد بشرية فعالة.

وخلال المؤتمر، سيرحب فريق Teal HR بضيوفه في فندق جي دبليو ماريوت مارينا في تمام الساعة الثامنة، بجناح B5، بجوار مكتب التسجيل. وسيشرح ممثلوهم الميزات الرئيسية للمنصة ويستعرضونها، ويجيبون على الأسئلة التي يتم طرحها. وسيتم منح المسؤولين الذين يحرصون على مشاركة موظفيهم وتعزيز إنتاجيتهم، شهادة للتجربة المجانية للمنصة المتميزة التي تعمل بكامل طاقتها.