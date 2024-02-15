إصابات وهدم منازل بعاصفة عنيفة تضرب قرى شمالي ديالى

2024-02-15 21:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة ديالى، يوم الخميس، بتعرض قرى شمالي المحافظة الى عاصفة عنيفة ادت الى هدم عدة المنازل.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "عاصفة عنيفة اجتاحت قرى المجدد والبدوانية والمحمودية في قضاء الخالص شمالي ديالى وتسبب باقتلاع اعمدة الكهرباء وانهيار عدة منازل".

وأضاف الشهود أن"انهيار المنازل أدى إلى وقوع اصابات بينهم امرأة نقلت للمستشفى فيما انقطع الكهرباء عن المنطقة بالكامل بسبب الرياح العاتية".