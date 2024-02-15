العمل: 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى

2024-02-15 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن وجود 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى.وقال رئيس الهيئة، احمد خلف، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اكتشاف 35 ألف متجاوز على الرعاية خلال الفترة الماضية ، وقد نصل إلى 300 ألف متجاوزخلال الأشهر المقبلة"، مبيناً أن "الرعاية انهت شمول 900 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية، فيما بلغ عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية 7 ملايين فرد".وأضاف أن "رواتب الاعانة الاجتماعية تعادل راتب الموظف، حيث أن اجراءات الاعانة تهدف للحد من الفقر"، مشيراً إلى أن "90 بالمئة من المستولين لديهم رواتب رعاية الاجتماعية".ولفت إلى أن "أغلب المنظمات التي تدعي مساعدة الفقراء هي عصابات منظمة، كما يوجد 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى".