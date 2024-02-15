"لحل الانسداد السياسي".. العامري يرشح نجل رئيس المحكمة الاتحادية لمنصب محافظ ديالى

2024-02-15 21:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن رئيس منظمة بدر هادي العامري يوم الجمعة، عن مبادرة "مرشح تسوية" لإنهاء الانسداد السياسي في محافظة ديالى.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "نظرا للانسداد السياسي وانقسام اعضاء مجلس محافظة ديالى الى فريقين، وحرصا منا على استقرار امن ديالى وعدم العودة الى المربع الاول، لذلك قررنا ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب الكفوء ((محمد جاسم العميري)) وهو من العوائل المحترمة والمرموقة في محافظة ديالى".

وأضاف "نأمل من كل الاطراف والكتل السياسية الدعم والتأييد والإسناد في هذه المهمة الصعبة".

واعرب العامري عن أمله بحسب البيان "من ولدنا محمد العميري ان يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، المهم بالنسبة لنا استقرار ديالى وخدمة اهلها".