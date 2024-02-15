اتلاف اكثر من 11 كغم و 2002 قرص مخدر في دائرة الطب العدلي ببغداد

2024-02-15 22:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، اتلاف اكثر من 11 كغم و2002 قرص من المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي ببغداد. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز : “بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة إتلاف المخدرات واياد حسن […]

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