وزير الداخلية ومحافظ بغداد يبحثان دور الامن في الاعمار والاستثمار

2024-02-15 22:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، مع محافظ بغداد عبد المطلب العلوي دور الامن والاستقرار في الاعمار والاستثمار الذي تشهده العاصمة. وقالت وزارة الداخلية في بيان، ان “وزيرها التقى في مقر الوزارة، محافظ بغداد الجديد عبد المطلب العلوي، وفي بداية اللقاء بارك الوزير لضيفه تسنمه منصب محافظ بغداد”. وأكد الوزير بحسب البيان، على […]

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