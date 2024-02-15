العامري يقدم مرشح تسوية لمنصب محافظ ديالى

2024-02-15 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الخميس، مرشح تسوية لمنصب محافظ ديالى.وقال العامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "نظرا للانسداد السياسي وانقسام اعضاء مجلس محافظة ديالى الى فريقين، وحرصا منا على استقرار امن ديالى وعدم العودة الى المربع الاول، لذلك قررنا ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب الكفوء ((محمد جاسم العميري)) وهو من العوائل المحترمة والمرموقة في محافظة ديالى".وأضاف: "نأمل من كل الاطراف والكتل السياسية الدعم والتأييد والاسناد في هذه المهمة الصعبة، ونأمل من ولدنا محمد العميري ان يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، المهم بالنسبة لنا استقرار ديالى وخدمة اهلها".