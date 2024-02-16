2024-02-16 03:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف مصدر في جهاز المخابرات العراقي، عن تفاصيل اعتقال زوجتي وابنة ابي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الذي قتل في وقت سابق. وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “جهاز المخابرات العراقية كان له الدور المهم والابرز من خلال المتابعة المخابراتية وكشف اهم الخيوط”، مؤكدا ان جهاز المخابرات الوطني العراقي هو من القى القبض على زوجتي […]

ظهرت المقالة مصدر: استرداد زوجتي وابنة زعيم داعش جرى بإشراف المخابرات العراقية أولاً على ايرث نيوز.