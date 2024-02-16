2024-02-16 03:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

تداولت حسابات عبرية صورا لاعتقال الجيش الإسرائيلي أطباء ومسعفين ومرضى مسنين داخل مستشفى “الأمل” التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس بزعم أنهم عناصر في “حماس”. وزعم الناشطون والصحفيون الإسرائيليون أن الأطباء والمسعفين المعتقلين الذين يظهرون في الصورة راكعين مكبلي الأيدي، “يتنكرون بزي طبي”، بينما هم “عناصر من حركة حماس”. ومن بين الصحفيين […]

ظهرت المقالة نشطاء إسرائيليون يتداولون صورة لاعتقال الجيش طواقم طبية بغزة وإهانتهم أولاً على ايرث نيوز.