تركيا تزيد وارداتها من القمح الروسي إلى 9 ملايين طن

2024-02-16 05:48:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلنت تركيا عن زيادة وارداتها من القمح الروسي إلى رقم قياسي بلغ 9 ملايين طن بعد توقف الإمدادات من الأرجنتين والبرازيل وعدد من الدول الأخرى.

وذكر بيان للجمارك التركية أن "أنقرة اشترت في عام 2022 القمح من 30 دولة بينها روسيا وأوكرانيا والأرجنتين والبرازيل وبلغاريا وكازاخستان ولاتفيا، بإجمالي 8.9 مليون طن".

وأضاف البيان أنه "في عام 2023، توقفت بعض الدول عن إمداد تركيا كالأرجنتين والبرازيل وقبرص وجمهورية التشيك ومصر وجورجيا وإيران ولاتفيا، حيث اشترت الشركات التركية منها 222 ألف طن فقط".

واشار الى أن "تركيا زادت مشترياتها من روسيا إلى 9 ملايين طن مقابل 2.7 مليار دولار، ومن أوكرانيا إلى 2.5 مليون طن".

ومن ناحية التكلفة، بلغت مشتريات تركيا من القمح 3.5 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 5.4% عن العام السابق.

وزادت الصادرات التركية من هذه الحبوب العام الماضي إلى 1.9 مليون طن بقيمة 747 مليون دولار.

المصدر: وكالات