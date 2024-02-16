2024-02-16 05:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، اتلاف أكثر من 11 كيلوغراماً من المخدرات والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي ببغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية صالح مهدي الحسناوي وبحضور رئيس لجنة إتلاف المخدرات صهيب دحام المعاضيدي، ومدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة اياد حسن التميمي، وكافة أعضاء اللجنة المختصة، تواصل وزارة الصحة إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد".

وقال المعاضيدي، وفقاً للبيان: انه "تم اتلاف اكثر من 11 كيلوغراماً و2002 قرص من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية وحفظها بدائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد".

وأضاف، "تم حرقها وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد من عملية الإتلاف"، مشيرا الى ان "اللجنة مستمرة بعملية إتلاف المخدرات المضبوطة في بغداد والمحافظات وبشكل دوري".