النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

2024-02-16 06:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تباينت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الامريكية أنعشت من جديد الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الامريكية.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بـ 0.08 بالمئة إلى 82.79 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 78.09 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في تسوية الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الامريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو واحد بالمئة، في حين يتحرك نايمكس نحو مكاسب أسبوعية قرب الـ 2 بالمئة.