البيت الأبيض: روسيا باتت تمتلك سلاحا جديدا “مثيرا للقلق”

2024-02-16 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن البيت الأبيض أن روسيا باتت تمتلك سلاحا جديدا “مثيرا للقلق” مضادا للأقمار الاصطناعية، لكنه قال إنه لا يمكن أن يتسبب في “دمار مادي” بشكل مباشر لكوكب الأرض. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية لديهم معلومات تفيد بأن روسيا باتت تمتلك هذه القدرة، لكن السلاح […]

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